Экс-адвокат Трампа готов свидетельствовать против него

Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что готов дать показания против Трампа спецпрокурору Роберту Мюллеру в деле возможного вмешательства России в американские выборы. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал CNN.

В частности, Коэн утверждает, что Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями РФ в июне 2016 года, за несколько месяцев до выборов президента США.

По данным журналистов, сотрудничеством со следствием Коэн надеется облегчить собственное положение: он сам находится под федеральным следствием в связи с расследованием Мюллера.

По данным канала, у Коэна нет вещественных доказательств, которые бы подтверждали его слова, однако он выражает желание свидетельствовать спецпрокурору Мюллеру, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в ноябре 2016 года.

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