Экономисты прогнозируют новые «нефтяные шоки»

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижение на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо на фоне неопределенности глобального экономического прогноза, сообщает Dow Jones.

После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в «медвежий» рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%.

«Мировые котировки нефти упали до самого низкого уровня за последние 8 месяцев, — сказал # руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. – Нефть эталонной марки Brent сейчас торгуется по 59 долларов за баррель. Как мы и прогнозировали на прошлой неделе, цены на нефть продолжат снижаться, на мировом рынке формируется новая конъюнктура».

Со слов экономиста, на падение индексов повлиял новый виток торговой войны между США и Китаем. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 млрд. долларов, но при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем. «Теперь мы введем 10% на товары стоимостью близкой к 350 млрд. долларов. Это огромные деньги. Китай должен будет сделать много вещей, чтобы избежать этого», — сказал он журналистам. Трамп также добавил, что США могут «значительно повысить пошлины» в случае необходимости.

«Таким образом, мы наблюдаем новую фазу торговой войны, — говорит Байрамов. – Ее очередной виток, безусловно, замедлит мировой экономический рост и снизит спрос на нефть. С другой стороны, возникает вопрос – возобновит ли Китай импорт иранской нефти на фоне растущей глобальной экономической напряженности. И вот если это произойдет, цена барреля нефти может упасть до 30 долларов. В довесок этому, увеличивается добыча сланцевой, что также способствует падению цен».

Резкое падение мировых цен на нефть приведет к сокращению валютных поступлений в Азербайджан.

«Принимая во внимание тот факт, что 90% экспорта Азербайджана составляют энергоносители, несложно понять, чем обернется падение экспортной цены «черного золота» для нашей экономики и курса национальной денежной единицы, — рассуждает экономист. — Для Азербайджана цена нефти ниже 60 долларов за баррель будет иметь фискальные, менее 50 долларов – монетарные последствия.

Он также напомнил, что Государственный бюджет текущего года рассчитан из базовой цены нефти в 60 долларов за баррель.

«Для Центробанка цена на нефть ниже 50 долларов означает выход в «красную зону». Наряду с китайской валютой российский рубль также испытывает трудности с сохранением своих позиций. Как видите, волатильность остается высокой на мировом и региональном валютных рынках. Падение цены нефти чревато ростом спроса на долларовую массу. Безусловно, состояние валютного курса зависит от Центрального банка, однако в любом случае просадка нефтяных индексов приведет к новому нефтяному шоку».

Напомним, что немногим ранее эксперт-экономист Натиг Джафарли прогнозировал падение цены барреля до 50 долларов наступающей осенью. По прогнозам эксперта, нефтяное благополучие зыбко, а цена «черного золота» может существенно понизиться — до 50 долларов. С его слов, национальная валюта способна продержаться на текущем уровне два месяца при отметке 55 долларов за баррель.