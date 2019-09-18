Экономисты назвали рискованной заложенную в бюджете цену нефти

В проекте бюджета следующего года, представленном Министерством финансов правительству, цена нефти заложена на уровне 55 долларов за баррель. Норма отсечения в плане главного финансового документа страны на 5 долларов ниже бюджета текущего года, который сверстан исходя из цены нефти в 60 долларов за баррель. И все же норма отсечения таит в себе риски, считают экономисты.

С предложением понизить заложенную в бюджете цену нефти выступил накануне глава Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. По свидетельству экономиста, несмотря на то, что норма отсечения в проекте финансового документа ниже заложенной в бюджете текущего года, ситуация на рынке нефти нестабильна. «По этой причине норму отсечения следует довести до 50 долларов за баррель, — уверен экономист. — Даже 20-процентный рост цены саудовской нефти после авиаударов на нефтеперерабатывающие заводы этой страны не внушает особого оптимизма, поскольку связан с техническими причинами, а потому не снижает волатильности цен».

В довесок этому, несмотря на снижение нормы отсечения, доходная и расходная статьи государственной казны в наступающем году возрастут по сравнению с текущим годом. Расходы бюджета в следующем году составят 25,6 млрд. манатов, что на 427 млн манатов больше показателя текущего года. По словам Байрамова, источником финансирования этих расходов остается нефтяной сектор. Эксперт напомнил, что в следующем году доходы «народного кошелька» составят 25 млрд. 484 млн. манатов, где 57% поступлений приходятся на нефтяные сферы экономики. Из Государственного нефтяного фонда в бюджет будет перечислено 11 млрд. 767 млн. манатов.

«Между тем главному финансовому ведомству следовало не нагружать суверенный фонд трансфертами, а вести работу по избавлению государственного бюджета от сырьевой зависимости, поскольку это — приоритет экономической политики. Надо признать, в проекте бюджета следующего года наблюдается рост ненефтяных поступлений на 11,3% к уровню текущего года. Это, безусловно, положительная тенденция, и правительство должно стремиться, чтобы половина доходной части казны формировалась за счет поступлений от ненефтяных сфер».

Впервые за последние годы общие расходы бюджета на социальные расходы превысили 40%, и данное обстоятельство является положительной стороной бюджета 2020 года, считает Байрамов. По сравнению с текущим годом, в следующем году социальные расходы возрастут на 2 млрд. 664 млн. манатов. На оплату труда в бюджете заложено 6 млн. 723 млн. манатов, пенсии и социальные пособия — 3 млрд. 213 млн. манатов. В то же время на погашение государственного долга будет потрачено 2 млрд. 458 млн. манатов, из которых 775 миллионов манатов — выплаты по процентам. «На самом деле, эта цифра подтверждает важность минимизации внешних заимствований», — считает руководитель ЦЭСР.

По его словам, Минфин прогнозирует стабильность курса маната к доллару в наступающем году, но устойчивость нашей валюты во многом будет зависеть от мировых цен на «черное золото», а также курса национальных валют ключевых торговых партнеров Азербайджана, главным же образом, России.

Возвращаясь к заложенной в бюджете страны цене барреля, эксперт-экономист Натиг Джафарли назвал норму отсечения в основном финансовом документе -2020 менее рискованной, однако это, с его слов, не исключает опасений в виду возможной волатильности на мировом рынке нефти. По мнению специалистов, санкции на иранский нефтяной экспорт спровоцировали существенное падение добычи и поставок из Исламской республики, что оказало поддержку нефтяным ценам за счет снижения предложения на рынке. Возможность смягчения санкций может развернуть нисходящий тренд по сокращению добычи и увеличить риски избытка нефти. Картель нефтедобытчиков ОПЕК выпустил очередной ежемесячный отчет, в котором прогноз роста спроса в 2020 г. был понижен на 60 000 баррелей в сутки (б/с) до 1,08 млн б/с. Аналитики картеля ожидают профицит в 2020 г.

По мнению аналитиков, снижению цены барреля будут способствовать президентские выборы в США в ноябре 2020 года, поскольку за последнее десятилетие имеется четыре факта «предвыборного» понижения стоимости нефти. При этом Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на нефть на 2019 и 2020 годы до $ 65,52 и $ 63,88 за баррель. Об этом говорится в ежемесячном докладе фонда по мировой экономике World Economic Outlook.