Экономист нашел источники для финансирования детских пособий в бюджете-2020

Тема детских пособий продолжает обсуждаться теперь уже в свете верстки государственного бюджета. При этом государственные чиновники и независимые эксперты по — прежнему занимают разные стороны баррикад при ответе на вопрос — нужны ли нам «детские деньги»?

Выступивший по этому поводу на пленарном заседании парламента министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев прокомментировал предложения депутатов относительно детских пособий, напомнив собравшимся, что в стране порядка 600 тыс. детей получают различные пособия. Глава ведомства сообщил, что дети с ограниченными физическими возможностями получают 150 манатов, их родители и опекуны — 200 манатов.

«Несовершеннолетних в стране 2 миллиона 700 тысяч. И вот если будет принято решение выдавать пособия всем детям, предположим, по 100 манатов, в общей сумме это составит 3,3 миллиарда манатов. А ведь эти программы рассчитаны не на год — два, а, как минимум, на 5 — 10 лет. На это в целом потребуется 18-35 миллиардов».

В свою очередь профессор экономики Губад Ибадоглу предложил рассмотреть два источника финансирования детских пособий в бюджете следующего года.

«В своем выступлении министр труда и социальной защиты отметил, что на выплату детских пособий потребуется 3,3 миллиарда манатов. Он сказал, что такие средства невозможно выделить из бюджета следующего года, — говорит экономист. — Я предлагаю на рассмотрение два источника финансирования детских пособий в рамках бюджета 2020 года. В то же время хотел бы заранее сказать, что оба эти источника бюджетных расходов являются потенциальным источником коррупции, подрывающим прозрачность и подотчетность».

По свидетельству ученого, в экономической классификации госбюджета на следующий год разделу «Государственные закупки товаров (работ и услуг)» выделено 7,6 млрд манатов, что составляет 28,2% расходных статей. На основе информации, включенной в бюджетный пакет, видим, что почти половина или 45,6% этой суммы, то есть 3,5 млрд. манатов (!), отведены в графы «прочие расходы» и «потребительские расходы». А это значит, что эти средства, будучи не распределенными, выделены не на конкретные цели, а на авось.

В довесок этому, согласно подсчетам Счетной Палаты, в проекте госбюджета на следующий год 4 млрд. 602,1 млн манатов или 17,1% расходной части выделено на единовременные расходы, что на 1534,5 млн манатов или в полтора раза больше аналогичных средств, освоенных в 2018 году. Напомним, этой, также пока конкретно не распределенной, позицией распоряжается соответствующая структура центральной исполнительной власти. То есть, если бы составители проекта госбюджета захотели, можно было рациональнее подойти к решению проблемы и выделить соответствующие средства на детей. Впрочем, пока не поздно, но вообще-то можно привести немало прочих бюджетных «дыр»…