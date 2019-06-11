Экономической блокады Донбасса не существует, заявил Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса, сообщает ТАСС.

«А что же у нас с этой блокадой? Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение», — заявил он в понедельник в эфире телеканала «Ай-си-ти-ви». По словам Порошенко, его он принял из-за «введения рублевой зоны» в регионе и «конфискации в пользу РФ имущества, заводов, фабрик».

«Мы сказали, что пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями», — добавил бывший глава государства.