Экономические реформы в Украине

Власти Украины начали готовить законопроекты, которые должны способствовать развитию малого и среднего бизнеса в стране, сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что малый и средний бизнес — это «кровь для организма страны».

Зеленский также упомянул важность развития инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в ближайшее время «в регион будут сделаны инвестиционные вливания». «Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — заключил президент.

Ранее Зеленский говорил, что намерен привлечь олигархов к развитию Донбасса. «У нас есть план, мы хотим предложить бизнесу инвестировать в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что Донбасс обязательно вернется и кто-то этим должен заниматься», — говорил украинский президент. По его словам, он уже встречался с представителями крупного бизнеса, в том числе промышленником Виктором Пинчуком.

СНБО скоро должен провести заседание по вопросу снятия блокады с региона и восстановлению контроля над предприятиями.