«Экономические» плюсы нового назначения

1 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Рафиг оглу Нуриева на должность главы Администрации президента.

Именно вокруг этой темы и поста в последние две недели шли бурные обсуждения среди общества и экспертного сообщества. Озвучивались разные варианты, но президент в присущей ему манере назначил человека, которого мало кто ожидал увидеть на данной позиции. Тем самым он снял всю интригу вокруг того, кто же займет данный пост.

Информацию о том, кто такой Самир Нуриев, какие посты занимал и как поднялся до столь высокой должности, можно найти сейчас на многих сайтах страны.

Для начала нужно сказать, что президент укрепляет экономическую команду. Самир Нуриев поднимался по карьерной лестнице в экономическом блоке, а не в политическом. Повышение эффективности управления глав исполнительной власти — одна из важнейших задач, которая стоит перед руководством страны.

Ни для кого не секрет, что «львиная доля» бюджета шла и пока продолжает идти на содержание тех или иных регионов. Они у нас, как известно, сидят на госдотациях, а в условиях, когда есть «дармовые» бюджетные деньги, главам исполнительной власти стараться что-то делать для развития региона не хотелось вовсе. В то время когда регионы в нормальной ситуации как минимум должны хотя бы самообеспечиваться, не говоря уже о том, что они должны давать прибыль госбюджету путем налоговых отчислений.

Несколькими днями ранее президент назначил двух молодых глав исполнительной власти Хачмазского и Евлахского районов. Посыл президента более чем ясен, страна нуждается в технократах-менеджерах, которые не будут «пожирателями» госбюджета, а наоборот своими действиями поднимут экономическую активность в регионах.

В условиях, когда не будет ассигнований из центра, но есть задача поднять регион, им ничего не остается, как запустить процесс оптимизации: изучить сильные и слабые стороны, возможности эффективного использования земельных, водных, природных ресурсов региона для вывода его на самоокупаемость.

Не все регионы одинаковы, где-то новые менеджеры региона вынуждены будут делать упор на туризм, а где-то на сельхозпродукцию. Главное, чтобы был результат. Не будет результата, будет новый менеджер.

Поэтому президент намерен менять и образ глав исполнительной власти, и сам принцип ее работы. Денег для новых дотаций нет, пришло время, чтобы регионы «кормили» бюджет страны. За качеством работы новых молодых глав исполнительной власти будет следить новый глава аппарата администрации президента. Неслучайно, что глава государства назначил на столь важную позицию не политика, а экономиста по образованию.

С другой стороны, что называется, политической. Должность главы администрации президента, больше не будет такой, какой она была при прежнем ее руководителе. Роль и значимость во внутренней и внешней политике Рамиза Мехтиева всем известна. Сейчас функции и задачи администрации несколько изменились, скорее, эта структура превращается в орган контроля за качеством работы чиновничьего аппарата, а занимающий должность главы не будет влиять на внутриполитические и внешнеполитические вопросы.