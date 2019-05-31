Экономическая революция, о которой говорил Пашинян, пока не чувствуется

На днях в Нур-Султане состоялся юбилейный саммит ЕАЭС. Лидеры экономической «пятерки» подвели итоги первого пятилетнего отрезка работы объединения. Актуальную повестку обсуждали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

Одним из запоминающихся моментов юбилея стало то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян преждевременно покинул саммит. Комментируя #, итоги саммита политолог Ильгар Велизаде, сказал, что саммит еще раз подтвердил желание стран работать в согласованной повестке приоритетов, которые были обозначены еще 25 лет тому назад.

«В частности идеи Нурсултана Назарбаева, касающиеся евразийской интеграции в целом. С другой стороны нужно сказать, что есть определенные противоречия между странами участниками. Есть некоторые разночтения в самой повестке, и это не скрывается. Диалог сам говорит о том, что стороны не видят альтернативы ЕАЭС на сегодняшнем этапе и думают, что потенциал этой организации еще не полностью раскрыт», — сказал эксперт.

Говоря о том, почему премьер-министра Армении не наградили, как остальных членов, Велизаде отметил, что причина ясна.

«Пашинян являлся ярым критиком данной организации и выступал за выход Армении из структуры. А теперь по иронии судьбы, он сам встал во главе государства и начал делать другие заявления, что противоречит его изначальной позиции. Естественно вручать медали такому человеку за вклад в работы ЕАЭС было бы неправильно, и, видимо, следуя этой логике, Назарбаев воздержался от медали Пашиняну», — подчеркнул аналитик.

С другой стороны Армения не вносит существенного вклада в развитие этой организации, отметил эксперт.

«И тут главные причины – это не размеры государства, не граница, ведь Армения не имеет границ со странами ЕАЭС, более того, Армения ни с кем кроме России не выстраивает серьезных торгово-экономических отношений в рамках ЕАЭС. Если между другими участниками организации есть экономические взаимоотношения, то Армения ни с кем серьезно не взаимодействует. Товарооборот Армении с Белоруссией и Казахстаном ничтожно мал.

Армения не вносит ничего существенного в эту организацию, кроме того, что сегодня председательствует в ней. И это единственное, что фиксирует роль Армении в рамках этой организации. Заявления Пашиняна были похожи скорее на олимпийский принцип «главное участвовать», насколько они серьезны — это вопрос», — добавил он.

Комментируя внутриполитическую ситуацию в Армении и возможную отставку Пашиняна, Велизаде сказал, что большинство армянского парламента представлено партией «Мой Шаг», а они не будут выступать за отставку своего босса.

С другой стороны, как считает эксперт, ситуация в Армении противоречивая и наблюдается определенный рост недовольства политикой, проводимой Пашиняном: «Рано или поздно народ будет требовать реальных результатов, которые должны улучшать их повседневную жизнь. Бесконечные судебные процессы, были интересны в начале, но сейчас это уже не так актуально, так как фундаментальные проблемы не решены. Пашинян не имеет на руках ни одного реального предложения, которое радикально изменит социально-экономическое положение страны. Это неизбежно отразится на политической ситуации внутри страны».

По его мнению, сейчас все чаще будут раздаваться голоса противников Пашиняна.

«Мне кажется, что Армению ждет новая волна протестов, уже связанная с деятельностью нового правительства, и весь вопрос в том, кто возглавит эти процессы. Уже сегодня говорят о том, что Пашинян заигрался в политику, ситуация требует неотложных мер, а правительство этих мер предложить не может.

Экономическая революция, о которой говорил Пашинян пока не чувствуется, по крайней мере, статистика говорит о том, что, выручка от экспорта падает. Притока инвестиций в страну не было, как ожидалось. Поэтому по итогу года людям нужно предлагать не цифры, а реальный рост. Для экономической революции недостаточно объявить о ней, нужны соответствующие условия, а их нет», — резюмировал он.