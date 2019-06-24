Экологичный общественный транспорт ненамного улучшит качество воздуха в столице

Баку не может похвастаться чистым воздухом. Об этом свидетельствуют многочисленные экологические мониторинги, хотя и без них все очевидно. В советское время основными источниками загрязнения атмосферы в Азербайджане были заводы и фабрики. Сейчас большинство из них закрыто, но на место одной экоугрозе пришла другая – большое количество транспортных средств, многие из которых не соответствуют современным экологическим требованиям.

Недавно в Стокгольме при поддержке Международного союза общественного транспорта (UITP), прошел Глобальный саммит общественного транспорта. В нем впервые приняло участие Бакинское транспортное агентство (БТА), представители которого отметили, что в настоящее время внедряются, работающие на сжатом природном газе мало загрязняющие атмосферу автобусы марки IVECO. Представители БТА рассказали о планах по закупке в ближайшее время 300 современных автобусов стандарта «Евро 6» и о перспективах полного перехода в 2022 году на экологически безвредные двигатели на сжатом природном газе и электрической энергии.

Способно ли появление экологичного общественного транспорта улучшить воздух в Баку? На этот вопрос # ответили отечественные эксперты.

Как рассказал руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев, автобусы в столице до 2022 года вполне могут перейти на экологически безопасные виды топлива.

«На газовое топливо перейти легче, с электричеством будет немного сложновато, но тоже возможно. А вот перевести за это время огромный автомобильный парк на экологичное топливо точно не получится. Несколько лет назад в «SOCAR» осуществлялся пилотный проект ПРООН NAMA, в рамках которого автомобильный парк перешел на альтернативное топливо. Но, в принципе, в целом по стране в чем-то подобном сейчас нет никакой необходимости, чтобы мобилизовать усилия в этом направлении. У нас, напротив, стараются производить больше бензина, так что, думаю, машины в стране еще долго будут ездить именно на этом топливе. Кроме того, в городе по-прежнему полно старых машин, ездящих на дизельном топливе»,– сказал эксперт.

Но, по словам И.Мустафаева, даже замена обычных автобусов экологически чистыми позволит улучшить состояние воздуха в столице процентов на 30. Он напомнил, что 84% загрязнений воздуха в столице приходится именно на транспорт.

В свою очередь, руководитель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов отметил, что в нашей стране до сих пор многие автомобили ездят на евро 2.

«Мы только собираемся вводить евро 4. По сути, мы пока получаем вчерашний день Европы. У нас по-прежнему по дорогам ездит много старых машин. Пока не будет государственной политики, благодаря которой станет выгодно ввозить новые экологичные авто, экологическая ситуация к лучшему не изменится. Если человек пользуется альтернативной энергией, государство должно предоставлять ему льготы, делать скидки. Речь идет как об использовании альтернативной энергии в быту, так и в транспорте. Электромобили и так стоят очень дорого, а за них еще надо платить таможенный сбор. Нашим гражданам они обходятся раза в 2, а то и в 3 дороже, чем, скажем, гражданам Германии. Может быть, многие у нас и хотели бы приобрести электромобили, но они не в состоянии это сделать»

В городе, как говорит Ф.Мамедов, ездит 870 тысяч машин и максимум 100 тысяч автобусов. Если бы были решены проблемы с общественным транспортом, была бы нормальная логистика, то 70-80% дорожных проблем канули бы в Лету. Но у нас делают шаг вперед и два шага назад, заявляет эксперт.

«Если автобусы станут экологичными, это, конечно, хорошо, но какого-то существенного улучшения экологии ждать от этого не стоит. Это капля в море. Однако, сомневаюсь, что к 2022 году получится перейти на экологичный общественный транспорт. Большие автобусные парки могут это сделать. Но у нас есть и небольшие компании, занимающиеся пассажироперевозками. У них не настолько большой денежный оборот, чтобы покупать дорогостоящие новые автобусы, отвечающие всем экологическим требованиям. Они лучше купят еще один обычный автобус, а что, скорее всего, вообще не будут обновлять автобусный парк. Коммерсанту нужны деньги и сегодня, а не кислород и завтра, он не будет тратиться из-за эфемерного улучшения городской экологии», – считает Ф.Мамедов.

Эколог Фикрет Джафаров заявил, что если брать общественный транспорт столицы, то метро и так экологичное, да и у многих автобусов минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу.

«В Баку, где чуть больше миллиона транспортных средств, на общественный транспорт приходится всего 10-12 % от всего транспорта. Если он станет полностью экологичным, то воздух улучшится в лучшем случае где-то на 5-6%, если большинство машин так и будут ездить на дизельном топливе и на бензине.

Электромобили мало того, что дорогие, так еще и зарядки аккумулятора у некоторых из них, старых моделей, хватает всего на 40-50 километров, а заряжаются они долго. Правда, сейчас появились литиевые батареи с быстрой зарядкой – буквально 10 минут, и ездить такое авто может гораздо дольше, то есть,- говорит эколог,– данная сфера развивается»

По его словам, для улучшения экологической ситуации в стране, нужно решение инфраструктурных проектов. Но подобного не делается, потому в часы пик утром и вечером на многих участках столицы наблюдается затрудненное движение транспорта. На расстояние, которое обычно машина преодолевает минут за 20, в это время тратится иногда часа полтора, а ведь именно в пробках и заторах происходит больше всего выбросов в атмосферу, сказал Ф.Джафаров.