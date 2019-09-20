Экологические активисты провели акции протеста в городах Австралии

Активисты молодежной природоохранной организации School Strike 4 Climate провели в пятницу акцию протеста, охватившую все административные центры и еще порядка 110 городов по всей Австралии. Как рассказали ТАСС в оргкомитете, следующая демонстрация запланирована на 27 сентября.

Представители движения подчеркивают, что экологические митинги не направлены против общественного порядка, а призваны заставить правительство выполнять свои обязанности и принять все необходимые меры для защиты планеты в условиях климатических изменений.

«Мы требуем, чтобы наше правительство приняло срочные меры по борьбе с глобальным потеплением, в которых мы все нуждаемся. Принимая участие в таких акциях, можем стать той силой, которая заставит власти изменить свою политику», — сказал представитель оргкомитета School Strike 4 Climate в беседе с ТАСС.

По предварительным подсчетам организации, в акция приняли участие более 100 тыс. человек по всей стране. Протестующие выдвинули три основных требования к австралийскому правительству: полный запрет новых проектов в угледобывающей и нефтегазовой сфере, переход на возобновляемые источники энергии и снижение выбросов парниковых газов до нуля к 2030 году, а также создание рабочих мест для специалистов, занятых в добыче и использовании ископаемого топлива.

По данным газеты The Sydney Morning Herald, только в центре Сиднея на акцию протеста собралось более 50 тыс. человек.

В экологических акциях движения School Strike 4 Climate, прошедших в марте, приняли участие более 150 тыс. человек. Накануне протестов 20 сентября ведущие вузы Австралии и ряд частных школ подтвердили, что не будут вводить какие-либо штрафные санкции для студентов и школьников, которые покинут учебные заведения для того, чтобы принять участие в митинге. Также активистов поддержал и австралийский совет профсоюзных организаций. К студентам и школьникам, ставшим основной движущей силой протестных акций, присоединились работники 2,5 тыс. предприятий Австралии, которым разрешили не являться на рабочее место с сохранением оплаты труда.