Экипаж «Союза МС-13» успешно завершил перестыковку корабля к другому модулю МКС

Экипаж «Союза МС-13» успешно завершил перестыковку корабля к другому модулю МКС.

Экипаж пилотируемого «Союза МС-13» начал в понедельник операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции (МКС), куда 24 августа не смог причалить другой корабль — «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту.

Маневр начался в 06:35, передает корреспондент ТАСС из подмосковного Центра управления полетами, где ведется трансляция операции.

Ее продолжительность должна составить 25 минут, завершение маневра планируется на 07:00 мск. Стыковку проводит в ручном режиме командир корабля — российский космонавт Александр Скворцов с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства Эндрю Моргана и Луки Пармитано (Италия). Этот экипаж прибыл на МКС на «Союзе МС-13» в июле. Ранее экипаж пилотируемого корабля выполнил тренировку по перестыковке.