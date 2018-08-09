ЕК приняла к сведению решение США о новых санкциях против России

Еврокомиссия приняла к сведению решение США ввести новые санкции в отношении России, заявила в четверг представитель исполнительной коллегии Евросоюза Мина Андреева.

«Мы приняли к сведению сообщение о санкциях администрации США в отношении России», — сказала она журналистам в Брюсселе.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

РИА Новости

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| 2018-08-09T16:29:54+00:00 9 августа 2018, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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