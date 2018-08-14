ЕК грозит Польше судебным иском из-за реформы системы юстиции

В июле в Польше вступил в силу закон, по которому судей смогут досрочно отправлять на пенсию. Это может привести к отставке около 40% действующих судей Верховного суда. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы, и получил согласие главы государства. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать судей Верховного суда.

В Евросоюзе считают, что подобный закон «подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей», пишет Deutsche Welle.

Польша не выполняет обязательства, наложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека, говорится в заявлении. У польских властей есть месяц, чтобы принять требуемые меры по исполнению обязательств. При отсутствии реакции польской стороны Брюссель может обратиться в Европейский суд.

Напомним, 20 декабря 2017 года Европейская комиссия начала процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы.