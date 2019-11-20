Эйфория и неожиданный облом

Армения, видно, сильно раздражена успехами визита турецкого лидера в Америку. Иначе не объяснить, почему вдруг МИД Армении разразился пространным лживым заявлением, в котором вновь говорится о том, что Турция якобы как-то угрожает их государству. Анкару обвиняют в непризнании «геноцида» армян и в поддержке Азербайджана в вопросе Карабаха.

Дело в том, что именно в ходе поездки Эрдогана армянам пришлось пережить весьма неприятные моменты. Их эйфория от того, что Конгресс США признал «геноцид» своей резолюцией, быстро сменилась дурным настроением после вето, которое наложил на аналогичное предложение в Сенате один из его авторитетных членов. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США, республиканец Линдси Грэм просто заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюции, признающей «геноцид» армян в Османской империи, после встречи в Белом доме с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом законодатель сообщил на заседании Сената, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании.

«Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать», — пояснил он свое решение.

Грэм заявил об этом через пару часов после встречи в Белом доме: «Я только что встретился с президентом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом». Он добавил, что выступает против данной резолюции «не из-за прошлого, а из-за будущего».

А вообще, никогда не надо забывать, что резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом, законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Но, как бы там ни было, а демарш республиканца Грэма стал, конечно, для армян весьма неожиданным сюрпризом.

К тому же после этого, в продолжение визита, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил еще в Американском религиозном центре в штате Мэриленд, где вновь обратился к теме резолюции Палаты представителей США о признании «геноцида» и назвал Армению «вчерашним государством», а армян — «мигрантами». Эрдоган также заявил, что «никакого геноцида не было».

И раздосадованный МИД Армении публикует после этого официальный ответ, в котором сообщает нам, что заявления турецкого лидера содержат в себе обвинения, направленные на оправдание «геноцида» армян путем оскорбления достоинства жертв.

«24 апреля этого года Эрдоган уже пытался оправдать Геноцид армян, назвав его «самым разумным актом», а жертв геноцида — «армянскими бандитскими формированиями и их сторонниками». Теперь президент Турции лишает жертв Геноцида армян даже их исторической Родины, называя их кочевниками, тем самым, с одной стороны забывая историю своих предков, и коренных жителей этого региона — с другой», — говорится в чересчур эмоциональном заявлении МИД РА.

Там же армянские дипломаты отмечают, что «признание и осуждение Геноцида армян необходимы для восстановления исторической справедливости. Это важно для всех тех людей и народов, которых Турецкая Республика в настоящее время называет террористами из-за их религиозного и этнического происхождения, подвергает насилию и принудительной депортации». Тут явная попытка сыграть на сочувствии многих западных политиков к курдским террористическим организациям, с которыми Анкара вынуждена вести непримиримую борьбу.

И, наконец, в комментарии МИД Армении в связи с заявлением Эрдогана говорится, что «отрицая Геноцид армян, проводя агрессивную политику с применением силы в отношении своих соседей, продолжая блокаду Армении на протяжении более двух десятилетий и оказывая военно-политическую поддержку Азербайджану в контексте карабахского конфликта, Турция продолжает оставаться угрозой безопасности армянского народа, пережившего Геноцид».

Вот такие нехитрые, давным-давно набившие оскомину, безосновательные обвинения. Но если они звучали вполне привычно во времена прежних армянских режимов, то как же воспринимать их теперь, в эпоху нового лидера, объявившего о перезагрузке, в том числе, и во внешней политике Армении?

По-хорошему, мнение МИД — это мнение нынешней власти, правящей команды, то есть, премьер-министра Пашиняна. Но либо они с МИД недопонимают друг друга и тогда Пашинян должен одернуть главу ведомства Мнацаканяна и его подчиненных, либо такова реальная его позиция, а это уже весьма печально, поскольку означает возврат Еревана к консерватизму во внешней политике.