Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах терактов на Шри-Ланке

Эйфелева башня в Париже погасит огни в память о жертвах терактов в Шри-Ланке, где в пасхальное воскресенье произошла серия взрывов.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. По последним данным, число погибших достигло 215, более 450 человек пострадали. В связи со взрывами власти Шри-Ланки заключили под стражу 13 человек, пишет РИА Новости.