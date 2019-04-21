Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах терактов на Шри-Ланке

Эйфелева башня в Париже погасит огни в память о жертвах терактов в Шри-Ланке, где в пасхальное воскресенье произошла серия взрывов.
Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. По последним данным, число погибших достигло 215, более 450 человек пострадали. В связи со взрывами власти Шри-Ланки заключили под стражу 13 человек, пишет РИА Новости.
«В этот вечер я погасну с 00.00 в память о жертвах атак в Шри-Ланке», — говорится в официальном аккаунте монумента в Twitter.
| 2019-04-21T21:21:41+00:00 21 апреля 2019, 22:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss