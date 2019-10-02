Эйфелева башня окрасилась в розовый цвет в знак поддержки борьбы с раком груди

Главная достопримечательность Парижа — Эйфелева башня — окрасилась в розовый цвет в знак поддержки акции по борьбе с раком груди Octobre Rose (Розовый октябрь).

На площади Трокадеро и Марсовом поле у подножия башни собрались сотни жителей и гостей французской столицы. Официальный старт световому шоу дала мэр Парижа Анн Идальго, которая напомнила, что башня «поддерживает» движение по борьбе с раком молочной железы с 2014 года.

Световую программу продолжил бесплатный концерт. В нем приняли участие французская группа Les Rita Mitsouko и популярная британская поп-рок исполнительница Дайдо, которая в настоящий момент находится на гастролях в Париже.

По словам организаторов, подобные акции важны не только для информирования общественности о важности усилий по борьбе с недугом, но и для привлечения внимания инвесторов к проведению соответствующих исследований. Помимо Эйфелевой башни о проведении специальных мероприятий объявили несколько медучреждений Франции. Врачи подчеркивают, что «намерены расширить осведомленность людей о новых возможностях скрининга рака молочной железы и его лечения».