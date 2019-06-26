«Эгоистичными и глупыми» назвал Дональд Трамп руководителей Ирана

Президент США Дональд Трамп назвал иранских лидеров «эгоистичными и глупыми», если те откажутся заключать новую сделку с Вашингтоном.

Трамп заявил, что экономика Ирана сейчас находится в катастрофическом состоянии. «Они могут это решить быстро или через 10 лет. Против них действуют жесткие санкции. Они должны жить с этими санкциями. Я не уверен, что их руководство беспокоится о собственном народе. Если они беспокоятся, то они заключат сделку, а если нет — то они думают только о себе, и они эгоистичные и глупые», — сообщил президент США журналистам. (РИА Новости)