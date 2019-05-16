Египетские военные ликвидировала на Синае почти 50 боевиков

Военные при поддержке сил МВД Египта ликвидировали за последнее время 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова, говорится в распространенном в четверг заявлении ВС страны, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в ходе продолжающейся на Синае операции также изъято большое количество оружия и боеприпасов, уничтожены убежища и транспорт, использовавшиеся экстремистами, обезврежено несколько сотен взрывных устройств.

Кроме того, задержаны более 150 подозреваемых в совершении различного рода преступлений.

| 2019-05-16T16:04:09+00:00 16 мая 2019, 20:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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