Египетские военные ликвидировала на Синае почти 50 боевиков

Военные при поддержке сил МВД Египта ликвидировали за последнее время 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова, говорится в распространенном в четверг заявлении ВС страны, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в ходе продолжающейся на Синае операции также изъято большое количество оружия и боеприпасов, уничтожены убежища и транспорт, использовавшиеся экстремистами, обезврежено несколько сотен взрывных устройств.
Кроме того, задержаны более 150 подозреваемых в совершении различного рода преступлений.