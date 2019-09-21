Египетские реставраторы восстановят позолоту саркофага Тутанхамона

Около двух месяцев назад позолоченный саркофаг Тутанхамона впервые почти за сто лет покинул Долину Царей в Луксоре и был доставлен в египетскую столицу. Ученые сообщили, что имеющий деревянную основу бесценный памятник серьезно пострадал от влажности за те десятилетия, что он находился в открытой гробнице без консервации. В частности, у саркофага в нескольких местах повреждена деревянная основа и покрывающие ее золотые пластины. После доставки в Каир саркофаг прошел трехнедельную стерилизацию прежде, чем поступил в руки реставраторов.