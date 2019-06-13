Египет, Тунис и Алжир заявили о необходимости урегулирования в Ливии

Министры иностранных дел Египта, Туниса и Алжира подчеркнули в ходе встречи в Тунисе необходимость политического урегулирования в Ливии, говорится в заявлении МИД Туниса, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел соседних с Ливией арабских государств — Египта, Туниса и Алжира – обсудят в среду в столице Туниса активизацию усилий по восстановлению стабильности в этой стране. Встречи министров иностранных дел Египта, Туниса и Алжира по ливийской проблеме происходят на регулярной основе.

«Министры подчеркнули, что нет военного решения ливийского кризиса, отметив необходимость сохранения политического пути и его поддержки как единственного средства для решения ливийского кризиса под эгидой ООН и через ее миссию в Ливии в соответствии с положениями ливийского политического соглашения, и выполняя все элементы плана ООН, который утвердил Совет безопасности 10 октября 2017 года», — сообщается в заявлении МИД Туниса в Facebook.