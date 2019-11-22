Египет предупрежден со стороны США о возможных санкциях в случае закупки российских истребителей

Соединенные Штаты пытаются отговорить Египет от закупки российских военных самолетов и угрожают ввести санкции, если он не откажется от сделки.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, сообщает Голос Америки.

По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, Вашингтон все еще ведет работу с Египтом в плане удовлетворения его оборонных нужд.

«Но мы также открыто дали понять, что, если они приобретут крупную российскую платформу… это поставит их под угрозу санкций», – добавил источник.

США уже много лет предоставляют экономическую и военную помощь Египту, который является давним союзником Вашингтона и использует американские истребители F-16.

Ранее в этом году Египет подписал контракт с Россией на закупку более 20 истребителей Су-35 на сумму 2 миллиарда долларов.

США могут принять меры в отношении Каира в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки путем санкций, который предусматривает реакцию на закупки военной техники в России.