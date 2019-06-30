Эффективность программы самозанятости под вопросом

На программу самозанятости в нашей стране возлагают большие надежды, утверждая, что она способствует снижению безработицы и сокращению уровня бедности. Так, в следующем месяце в рамках программы предприниматели, бизнес-планы которых были одобрены, начнут получать товары и материалы. Ожидается, что индивидуальной трудовой деятельностью будут заниматься около 10 000 семей. К тому же в рамках расширения программы самозанятости будет налажено сотрудничество с Всемирным банком, что позволит в следующем году вовлечь в программу уже 15 000 человек, деятельность 7 000 которых поддержит Всемирный банк.

Председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов отметил #, что о самозанятости в нашей стране в последнее время говорят очень много. Но при этом каких-то документов, подтверждающих успехи на этом поприще, общественности представлено не было.

«Скажем, получил человек несколько голов рогатого скота в рамках данной программы, и что дальше? Где отчеты о том, получилось ли у него заработать благодаря им? Достаточно ли оказалось, например, двух коров, чтобы содержать семью? Насколько эффективно люди использовали оборудование, которое им раздали? Нет каких-то индикаторов, проверок, то есть, может быть они и существуют, но публично их не обнародуют, нет необходимой прозрачности. А если этого нет, то и оценивать результаты невозможно»,- говорит эксперт.

По словам С.Мамедова, наряду с государственными структурами, мониторингом ситуации с самозанятостью должна заниматься и независимая организация. На его взгляд, эта программа нуждается в реформировании.

«Подобная практика существует с 2011 года. Раньше была программа самоподдержки, сейчас самозанятости, но меняет ли название суть? Просто раздать крупный и мелкий рогатый скот, какие-то материалы — не эффективно. Нужно искать другие формы поддержки».

С.Мамедов подчеркнул, что нужно не просто пропагандировать самозанятость, хотя это тоже необходимо, но и реально помогать людям заработать на жизнь своим трудом.

В свою очередь вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил #, что проведение крупномасштабных программ в сфере самозанятости является положительным моментом.

«То, что привлекут к сотрудничеству Всемирный банк, тоже внушает оптимизм. Но надо учитывать тот факт, что такие международные организации просто так деньги вкладывать не будут, тут важно показать результат. Нужно, чтобы все стороны процесса подходили к работе добросовестно, без махинаций, и чтобы все было открыто. Вспомним, например, ситуацию с раздачей коров, когда некоторые животные оказались больными. Такого не должно быть, и хочется надеяться, что из ошибок были сделаны правильные выводы»,- отметил он.

По его словам, многие из тех, кто участвуют в программе самозанятости толком не понимают, как начинать свое дело, они думают только о грантах. Акцент должен делаться не только на сельском хозяйстве, но и на небольших предприятиях, скажем, выпускающих гончарные изделия, сувениры. Дж.Исмаилов считает, что ни в коем случае не нужно давать участникам программы деньги, правильнее всего чтобы кто-то из сотрудников Минтруда покупал то, что им необходимо вместе с ними.

«Участник должен сам выбирать то, что ему необходимо, чтобы потом не было жалоб на ненадлежащее качество. Если же ему дадут наличные, то он вполне может потратить их на что-то личное, не имеющее к делу никакого отношения».

К тому же, подчеркивает эксперт, нужны проверки деятельности через каждые месяца три, чтобы понять, есть ли результат. Вполне может оказаться, что начатое дело будет закрыто, так как не выдержит конкуренции или же из-за отсутствия опыта, знаний того, кто его начал.

«В этом случае получится, что государство потратило деньги впустую. А виноваты,- говорит Дж.Исмаилов,- будут те, кто одобрил неудачный бизнес -план и те, кто пустили все на самотек. Чтобы программа была эффективной должна проводиться большая комплексная работа».

Информация по поводу эффективности программы самозанятости вызывает немало вопросов, на которые нет ответов. Об этом # сказал экономист Натиг Джафарли. По его словам, реальных изменений к лучшему не видно, результат почти нулевой.

«Самозанятость обычно актуальна там, где развивается аграрный сектор и туризм. В Азербайджане оба эти направления одни из наиболее приоритетных. Всемирный банк и Валютный Фонд поддерживали такие проекты во многих странах. Международный опыт пригодится и нам. Программа самозанятости будет эффективной лишь при наличии контроля, правильно построенной системы, в частности, системы обучения. Но нужно, чтобы международная структура, которая выделяет средства, напрямую контролировала, на что они расходуются».

В основном, как говорит Н.Джафарли, самозанятость — индивидуальное предпринимательство, но иногда соседи или родственники могут скооперироваться ради общего бизнеса. Многие хотели бы открыть свое дело, но не знают как, отмечает он. Для этого нужны тренинги, и лучше всего, если их будут проводить сотрудники международных организаций, имеющие большой опыт в этом вопросе.

«Нужно сначала изучить какое производство лучше всего развивать в том или ином районе. Если в районе не развито животноводство, то и раздавать там коров особого смысла нет. Надо изучать опыт не только европейских, но и соседних стран, например Грузии. Там есть похожая программа самозанятости, которая осуществляется при поддержке государства, и многие граждане благодаря ей открывают цеха по производству хенд-мейд продукции. Это можно сделать и у нас. Надо изучать и успешный опыт, который был применен в нашей стране. Так, USAID осуществило здесь такие удачные проекты, как развитие рыбных хозяйств в Огузе, Гябяля и Шеки. Эти хозяйства успешно работают и приносят прибыль»,- поделился эксперт.

Н.Джафарли отметил, что не стоит ругать только государство в том, что не все идет так, как хотелось. Вина граждан в этом тоже есть. Участникам программы необходимо понять, что безвозвратные кредиты им выдают не на их ежедневные нужды. Им дают удочку, с помощью которой они смогут ловить рыбу, то есть зарабатывать деньги.