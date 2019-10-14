Единственная азербайджанка-боец ММА: Моего мужчину ничего не отпугнет!

26-летняя Суад Салимова – первая и на данный момент единственная в Азербайджане девушка — профессиональный боец по смешанным единоборствам (ММА — от англ. Mixed martial arts).

В интервью # эта бесстрашная девушка рассказывает о целях, мужчине своей мечты, отношении с обществом и признается в своих слабостях:

— С чего и как начиналась ваша карьера?

— Боевыми искусствами я начала заниматься с 16 лет, окончив школу и поступив в университет. Я сразу поняла, что это мое, и что я уже не смогу без этого дышать. Каждый мой бой делал меня счастливой. Помимо стойки в боях, мне всегда нравилось бороться. Поэтому я перешла с кикбоксинга в ММА.

Первый мой профессиональный бой без правил состоялся в Риме. Я тогда отчетливо поняла, что ММА — это моя игра, и я буду ее продолжать, потому что в этом виде спорта есть все боевые искусства и мне это по душе.

Жизнь на то и дана, чтобы идти по ней с высоко поднятой головой и преодолевать трудности, просто надо иметь желание, терпение и настойчивость.

— Насколько реально сегодня для азербайджанского бойца, и тем более, для девушки заключить контракт с UFC, либо Bellator?

— Все зависит от силы воли, желания и силы духа. Контракты с такими серьезными организациям требуют максимальной работы над собой. Такие планы есть. Моя цель – драться и побеждать. Боец желает всегда быть и оставаться чемпионом. Поэтому, будем работать, поднимая свой флаг и представляя любимую Родину.

— Где вы тренируетесь и у кого?

— В Баку я тренируюсь на Олимпийском стадионе у Руслана Эфендиева. Последние 2 месяца тренировалась в московском клубе «Ахмат». Мой основной тренер, и именно у него я провожу большую часть своих тренировок, это Майк Пассанье и его зал Mikes gym, а также тренер Питер Хопмен. Где бы я не находилась, тренируюсь как положено профессиональным спортсменам — дважды в день. При подготовке к бою режим тренировок усиливается. В данный момент я борюсь в весовой категории до 57 кг.

— Сколько боев вы провели, и какой был самый мотивирующий за последнее время?

— Конечно же, когда ты новичок, то начинаешь драться в любительских соревнованиях, где набираешься опыта и званий. И только потом переходишь на профессиональный уровень. У меня 16 любительских боев и 6 профессиональных по кикбоксингу и 1 бой по ММА. Несмотря на то, что я перешла в ММА, от боев по кикбоксингу я никогда не отказываюсь. Для меня важно набираться опыта в любых боях.

Что касается боя, который меня мотивировал, то это было в мае, когда я дралась по К1 и выиграла голландку Миранду Зондерван. Этот бой меня вдохновил. Соперница была гораздо крупнее меня и более опытной.

— А приходится ли вам бороться со стереотипами, учитывая, что ваша жизнь и занятие не отвечают общепринятым ментальным понятиям?

— Да, порой приходится бороться не только на ринге, но и со стереотипами общества. Особенно конечно, в нашей стране, где не все воспринимают девушек – бойцов. Порой бывает нелегко, но я стараюсь не слушать никого, чье мнение относительно того, чем я занимаюсь, идет вразрез с моим. Я самостоятельно передвигаюсь по миру, посещаю различные страны, тренируюсь в лучших клубах, показываю себя и свой характер, набираюсь опыта. Все это необходимо для того, чтобы выступать на мировой арене. Благодаря своему желанию, терпению и своей вере я прохожу и преодолеваю все.

В жизни как на ринге: или бьют тебя или бьешь ты. Поэтому в первую очередь надо всегда оставаться морально сильным человеком.

— Как обстоят дела в личной жизни? Ваша профессия не отпугивает мужчин?

— Как может быть на личном фронте у человека, который каждое утро и каждый вечер проводит в спортзале, а между усиленными тренировками пытается отдохнуть? Поклонники, конечно, есть, но я считаю, что спешка в этом деле ни к чему.

Это на ринге у тебя могут быть разные партнеры. Но партнер по жизни должен быть один и навсегда. Поэтому, не стоит торопиться и лучше дождаться встречи со своей половинкой, родственной душой.

Я даже не задумываюсь относительно того, что моя профессия может отпугнуть мужчин. Моего мужчину ничего не отпугнет, тем более моя профессия.

— Мужчина вашей мечта должен быть из мира спорта?



— Мужчина моей мечты может быть даже космонавтом! Дело ведь не в профессии, а в том, чтобы он обладал элементарными мужскими качествами.

— Приходилось ли вам вступаться за мужчину, защищая от обидчиков?

— Не дай Бог! Я надеюсь, что мужчина все же сам должен за себя постоять, если не действием, то словами…

— Как проводите свободное время, если оно бывает?

— В свободное время люблю петь. Также меня часто меня приглашают на фотосъемки. Мне очень нравится позировать, демонстрировать свою женственность, которая скрывается за сильным характером. Также изучаю иностранные языки, владею в совершенстве английским и французским.

— Наверняка у вас, как и у любой девушки есть свои слабости…



— Вы можете не поверить, но я боюсь…пауков! Однажды в Тайланде со мной произошел настоящий казус: над кроватью я обнаружила огромного тарантула! После этого у меня появилась фобия, и теперь, где бы я не оставалась, первым делом разглядываю комнату.

Ну, и еще боюсь летать на самолетах. Так что, как видите, все как у многих людей…

— Какие советы дадите девушкам?

— Дерзать! Ставить перед собой большие, достойные цели и двигаться к их достижению. И тогда жизнь будет не рутиной, а интересным и познавательным путешествием.