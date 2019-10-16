Единая судебная система

В Баку предложили создать единую судебную систему Тюркского совета и устранить таможенные барьеры

Президент Торгово-промышленной палаты Стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Рифат Хисарджикоглу, выступая на бизнес-форуме в Баку заявил о необходимости устранения таможенных барьеров.

«Мы должны сократить время прохождения международными перевозчиками таможни. В целом таможенная система должна быть удобной», — сказал он, предложив также создать единую судебную систему стран-участниц Тюркского совета.

По его словам, этот шаг будет направлен на решение проблем, которые связаны с торговлей. Комментируя это заявление, местные аналитики отнеслись к вопросу унификации таможенных систем с осторожностью. Камнем преткновения на этом пути опрошенные «Зеркало» экономисты считают членство стран ССТГ в других интеграционных, более экономических насыщенных образованиях — ЕВРАЗЭС и ВТО. Скажем, Азербайджан и Узбекистан не являются членами Всемирной торговой организации, однако в эту организацию входят Казахстан, Кыргызстан и Турция. В частности Казахстан и Кыргызстан являются членами ЕВРАЗЭС и имеют определенные обязательства в рамках упомянутого членства. В свою очередь Турция имеет соглашение об упрощенной торговле с Европейским союзом, а как это обстоятельство будет соответствовать новой пошлинной политике — вопрос определенных согласований.

С другой стороны, на полях прошедшего в нашей столице мероприятия отмечалась необходимость повышения транзитного и транспортного потенциала, а также активизации экономического взаимодействия стран Тюркского совета. Специалисты уверены, что экономические связи между членами Тюркского совета не дотягивают до потенциала. Например, товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном по итогам прошлого года едва дотянул до 50 млн. долларов, с Казахстаном — около 150 млн. долларов. Лучше обстоят показатели торговли и экономического взаимодействия между Турцией и Азербайджаном, Казахстаном и Турцией, Казахстаном и Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном, что объясняется особенностями географического положения и наличием тесных хозяйственных связей. Достаточно отметить, что при совокупном объеме товарооборота государств ССТГ в 560 млрд. долларов взаимная торговля его участников с потенциальным рынком в 160 млн. человек составляет сегодня только около 8 млрд. долларов.

Наконец, торговый оборот между странами итак развивается в формате двусторонних договоренностей. У Азербайджана имеются договоренности с Турцией и прочими странами Тюркского совета об избегании двойного налогообложения, правовой помощи и пр. Бытует мнение, что все это действует в отдельности, исключая необходимость в интеграции систем. В целом же идея создания единой таможенной зоны для тюркоязычных стран не нова и насчитывает давнюю историю. Немало говорилось, что увеличение объёма международной торговли между странами Центральной Азии, Азербайджаном и Турцией может происходить в результате сокращения и полного устранения торговых барьеров, таких как, к примеру, импортные пошлины и квоты. Форматом реализации этой идеи рассматривали создание своего рода таможенного союза, или же зоны свободной торговли, или, что является более распространённой практикой, международные переговоры. Однако на деле подвижек в этих направлениях пока не видно.

Что же касается создания единой судебной системы, по мнению местных специалистов, в странах ССТГ сложились разные правовые системы, особенно же они различаются у постсоветских государств с Турцией. Кроме того, страны различаются также уровнем правосознания. Однозначно, уровень судов в Казахстане и Турции выше, чем во всех остальных государствах Тюрского совета. В этом плане Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан находятся на одном, не самом высоком уровне правовой системы с точки зрения законодательства и правоприменения. По этой причине создать единую судебную систему будет очень сложно. Кроме того, уже существуют договоры о правовой помощи между странами. Что действительно актуально для нашей страны, так это привести в нормальное состояние судебную систему, уверены в экспертных кругах.