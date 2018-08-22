Единая Европа невозможна без украинцев и россиян

Формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России. Об этом заявил специальный посланник США по Украине Курт Волкер на международной конференции по европейской и трансатлантической устойчивости в Вильнюсе в среду, 22 августа.

«Идея единой и свободной Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России. И это не значит — полицейской России, авторитарного Кремля, это значит — России как народа и государства. Они тоже должны быть частью процесса, иначе это никогда не закончится, мы никогда не будем в безопасности», — сказал Волкер.

По его словам, то, где сейчас находится Запад, «больше напоминает наполовину наполненный стакан, чем наполовину пустой».

Волкер также напомнил о принятых США решениях по увеличению бюджета НАТО, численности военных в Европе, санкции из-за присоединения Крыма к России, введение эмбарго на оружие в восточной Украине, а также шаги по достижению переговоров между Северной и Южной Кореями, миссии в Афганистане, Сирии.

«Мяч стал удаляться в правильном направлении. Конечно, есть множество вещей, которые мы могли бы заметить и с другой стороны уравнения, но давайте выясним, чего мы пытаемся достичь, и возьмемся за работу», — призвал он.

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