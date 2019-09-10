Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя

Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» 33 года спустя, сообщает Hollywood Reporter.
Актера сфотографировали с директором по организации мероприятий Hollywood Reporter Жасмин Л. Рит на кинофестивале в Торонто.
В картине «Золотой ребенок» 1986 года она исполнила роль маленького Будды, которого спасал герой в исполнении Эдди Мерфи.
«Он был таким добрым, что я запомнила его очень хорошо, хоть мне и было шесть лет», — рассказала Рит.
На Международном кинофестивале в Торонто Мерфи представляет фильм «Меня зовут Долемайт», в котором сыграл актера, комика и музыканта Руди Рэй Мура.(РИА Новости)