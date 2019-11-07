ЕБРР ожидает замедления экономического роста в Азербайджане

Согласно прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, рост ВВП Азербайджана в наступающем году замедлится до 2,4% по сравнению с показателем текущего года — 2,8%.

Таким образом, международная финансовая организация понизила свой майский прогноз на уровне 3,3%.

«Восстановление экономики, начавшееся в 2018 году, продолжается в 2019 году. Рост ВВП ускорился с 1,4% по итогам 2018 года до 2,4% за январь-август 2019 года. При этом ненефтяной сектор экономики за 8 месяц 2019 года вырос на 3% против 1,8% в 2018 году», — отмечается в отчете. В частности отмечается, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана остается в положительном диапазоне, хотя по итогам первого полугодия сего года показатель несколько сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам банка, устойчивость экономики Азербайджана к внешним шокам поддерживается значительными буферами ликвидности в виде активов Государственного нефтяного фонда (эквивалентных объему ВВП страны) и резервов Центробанка. Правительство Азербайджана на 2019 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,3%, в 2020г – 3%.

«Ожидания роста экономики международной финансовой структуры на 0,6% ниже прогноза, скорректированного Министерством экономики Азербайджана, — сказал по этому поводу ученый-экономист Губад Ибадоглу. — Согласно прогнозам правительства Азербайджана, в следующем году темпы экономического роста составят 3,0%. Во всяком случае, с таким заявлением выступил министр экономики (уже бывший – ред.) Шахин Мустафаев».

По его словам, в январе-сентябре текущего года рост ВВП в Азербайджане составил 2,5%, в ненефтяном секторе — 3,5%. К концу этого года экономический рост ожидается на уровне 2,8%. «В следующем году темпы экономического роста упадут ниже этой отметки, — говорит профессор. — Таким образом, Азербайджан не сможет выйти из списка аутсайдеров СНГ по росту ВВП».

Согласно данным ЕБРР, по росту ВВП на пространстве СНГ лидирует Таджикистан. В прошлом году эта страна добилась 7-процентной динамики, однако в наступающем году ожидания роста экономики не превысили 6%. По данным международной структуры, рост ВВП Туркменистана составил в текущем году 6,3%, однако будущий год отметится спадом — 6%. ЕББР также понизила прогнозы по росту ВВП Армении — с текущих 6% до 5% в следующем году. Экономический рост в Грузии останется на стабильной текущей отметке в 4,5%.

В Кыргызстане ЕБРР ожидает падения показателей роста ВВП с 4,3% в текущем году до 3,7% в наступающем году. Показатели Молдовы, напротив, повысятся с 3,8% до 4%. В Узбекистане также прогнозируется положительная динамика экономического роста с 5,5% до 5,8% в наступающем году. В Казахстане экономический рост замедлится с 3,9% до 3,6%. Украина нарастит темпы экономического роста с 3,3% до 3,5%.

Наиболее низкие показатели роста ВВП в Беларуси, России и Азербайджане. Согласно прогнозам ЕБРР, экономический рост в Беларуси замедлится с 1,3% до 1,2% в наступающем году. В России ожидается положительная динамика роста ВВП с 1,1% в текущем году до 1,7% в наступающем. Экономический рост в Азербайджане замедлится с 2,8% до 2,4% в будущем году.