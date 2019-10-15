Э.Шаиноглу: Тюркоязычные государства должны поддержать Турцию

Ни Россия, ни Турция не намерены воевать из-за курдов, таким мнением поделился с # политолог Эльхан Шаиноглу, говоря о возможном противостоянии Москвы и Анкары в Сирии.

«Я не думаю, что Турция и Россия могут столкнуться в Сирии. Да, у них разные подходы, есть разногласия, но как мы видим, Москва не так резко критиковала Турцию, как западные страны, в частности ЕС. Когда Франция и Германия пытались принять резолюции против Турции в ООН, одна из стран, которая наложила вето на данные резолюции, была Россия. Другая, как ни странно, США. В целом Москва не поддерживает эти операции Турции, но она и не против». Такая позиция Кремля вполне устраивает Анкару», — сказал эксперт.

По его словам, Турция считает, что территориальная целостность Сирии должна быть сохранена.

«Я не думаю, что Дамаск и курды станут союзниками. Курды согласились сдать приграничные города правительству. На самом же деле, курды хотят, чтобы Турция столкнулась с Россией и Дамаском. Один раз отношения между Россией и Турцией уже были испорчены, и это стало хорошим уроком и для Москвы и для Анкары. Поэтому я не думаю, что на этот раз столкнутся», — подчеркнул он.

Эксперт также считает, что Турция через несколько дней добьется своих целей в Сирии, так как в этом регионе нет силы, которая может остановить турков. «Ни США, ни Россия, ни Сирия. Никто из-за курдов не захочет портить отношения с Турцией», — считает он.

Эксперт, комментируя саммит тюркоязычных государств в Баку, сказал, что, несмотря на то, что некоторые из них являются членами ОДКБ, это не поставит Турцию лицом к лицу с этими государствами в случае противостояния Анкары и Москвы.

«Часть стран, которые являются членами ОДКБ, также и члены тюркского совета, и все эти страны поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Никто не поддерживает агрессию Армении против Азербайджана. Если говорить честно, то ОДКБ в реальности это военно-политический союз Армении и России. Не более. Но даже если будет война в Карабахе, Россия не будет воевать с нами. Поэтому в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, думаю, поддержка Турции тюркоязычными государствами важна», — сказал эксперт.

Он также добавил, что в самой России сегодня проживает около 20 миллионов мусульман, 11 из которых – это тюркоязычные народы.

«Раньше был такой тезис тюрко-славянский союз, и он на самом деле реален. Россия сама должна быть заинтересована в крепких отношениях с тюркоязычными государствами. Как из-за курдов никто не хочет портить отношения с Турцией, так и в России должны понять, что из-за армянского сепаратизма, портить отношения с Азербайджаном не стоит. И очень жаль, что пока в России в этом направлении политические круги не принимают никаких решений», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что Азербайджан, Пакистан и Катар поддержали операцию Турции в Сирии, но было бы неплохо, если было еще и общее заявление Совета тюркоязычных государств.

«Потому что международное сообщество пытается из Турции сделать международного изгоя и ввести санкции. Мы видим, как арабские страны единогласно делают антитурецкие заявления, поэтому в такой момент общее заявление со стороны тюркоязычных государств очень важно для Анкары», — резюмировал он.