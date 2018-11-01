Дзюдоисты Азербайджана выступят на ЕВРО

Команда Азербайджана по дзюдо примет участие в чемпионате Европы среди спортсменов до 23-х лет, который стартует завтра в Дьоре (Венгрия). В состав вошли Рашад Елкиев (60 кг), Илькин Бабазаде (66 кг), Руфат Мамедов (73 кг), Самир Агаев (81 кг), Азер Ягубов (90 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг).

В зачете среди девушек выступят Гюльтадж Мамедалиева, Ульвия Рагимли (обе 52 кг), Сакина Заирова, Ичинхорло Мунхцедев (обе 57 кг), Аида Бахишева и Гюнель Гасанлы (обе 70 кг).

Всего в соревновании примут участие 307 дзюдоистов из тридцати шести стран.

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