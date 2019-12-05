Джулиани появился в Киеве

Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани посетил Киев. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что до этого во вторник, 3 декабря, Джулиани посетил Будапешт, где встретился с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Уточняется, что на Украине адвокат главы Белого дома проведет встречи с другими украинскими экс-прокурорами, которые занимались расследованием дела о коррупции в нефтегазовой компании Burisma со стороны экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Среди них — Виктор Шокин и Константин Кулик. (gazeta.ru)

| 2019-12-05T00:01:55+00:00 5 декабря 2019, 05:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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