Джулиани: маловероятно, что Трамп согласится на беседу с Мюллером

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает маловероятным, что президент согласится ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и возможном воспрепятствовании правосудию со своей стороны.

«Это маловероятно, но я не был бы потрясен, потому что он хочет этот сделать», – сказал Джулиани в понедельник в интервью CNN.

При этом, по словам Джулиани, если Трамп согласится на такую беседу, он будет отвечать только на вопросы о том, вступал ли его предвыборный штаб в сговор с Россией, а о воспрепятствовании правосудию будет говорить лишь в очень ограниченных пределах. Трамп давно настаивает, что «никакого сговора» между его помощниками и Москвой не было и что он в качестве президента не пытался воспрепятствовать расследованию Мюллера.

В воскресенье вечером Трамп вновь раскритиковал Мюллера и расследование, которым тот руководит, обвинив спецпрокурора в скрытом «конфликте интересов», в том числе в связи с тем, что у него с президентом сложились неблагоприятные деловые отношения.

По словам Трампа, он отказал Мюллеру, который в прошлом занимал пост директора ФБР, в повторном назначении на этот пост за день до того, как замгенпрокурора Род Розенстайн назначил его спецпрокурором, поручив ему расследование по «российскому делу».

Трамп в очередном раз назвал расследование «охотой на ведьм» и «незаконной махинацией», которую затеяли «разгневанные демократы», верные его сопернице Хиллари Клинтон.

Джулиани отказался уточнить, какие именно деловые отношения связывали Трампа и Мюллера, сказав, что эта прерогатива остается за спецпрокурором, хотя Трамп сам упомянул об этом в своем твите.

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