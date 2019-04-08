Джулиан Ассанж заявил о смертельной угрозе

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность, сообщает WikiLeaks в твиттере.

Как уточняется, Ассанж сказал о том, что ему угрожает смертельная опасность еще в конце 2018 года, однако текст его речи был опубликован восьмого апреля.

Джулиан Ассанж рассказал, что в посольство, где он находился, кто-то пытался проникнуть.

«Мне может грозить убийство. Это не шутка», — говорил Ассанж.

Также он признался, что британская сторона потратила на то, чтобы «осаждать» здание дипмиссии более $20 млн.(Газета.ру)

| 2019-04-08T21:03:30+00:00 8 апреля 2019, 23:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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