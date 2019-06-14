Джулиан Ассанж не признал себя виновным

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не согласен с выдвинутыми против него в США обвинениями в компьютерном взломе и возражает против экстрадиции в эту страну. Об этом он заявил на слушаниях по его делу в магистратском суде лондонского округа Вестминстер, сообщает РИА Новости.

Прошедшие слушания — уже третьи по счету — были техническими, они продолжались всего несколько минут. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где содержится после задержания. Подсудимый ответил на вопросы судьи, вновь заявив о непризнании вины, а также пообещав, что появится в суде лично на следующих слушаниях 21 октября. Подсудимый уже заявлял о невиновности на первых слушаниях в апреле. По словам Ассанжа, он занимался журналистикой и издательской деятельностью.

Защита основателя Wikileaks заявила, что будет подавать прошение об освобождении Ассанжа под залог.