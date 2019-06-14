Джулиан Ассанж не признал себя виновным

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не согласен с выдвинутыми против него в США обвинениями в компьютерном взломе и возражает против экстрадиции в эту страну. Об этом он заявил на слушаниях по его делу в магистратском суде лондонского округа Вестминстер, сообщает РИА Новости.

Прошедшие слушания — уже третьи по счету — были техническими, они продолжались всего несколько минут. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где содержится после задержания. Подсудимый ответил на вопросы судьи, вновь заявив о непризнании вины, а также пообещав, что появится в суде лично на следующих слушаниях 21 октября. Подсудимый уже заявлял о невиновности на первых слушаниях в апреле. По словам Ассанжа, он занимался журналистикой и издательской деятельностью.

Защита основателя Wikileaks заявила, что будет подавать прошение об освобождении Ассанжа под залог.

| 2019-06-14T15:01:03+00:00 14 июня 2019, 16:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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