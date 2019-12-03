Джонсона обвинили в плагиате из-за серии постов в Twitter

Британского премьер-министра Бориса Джонсона блогеры обвинили в плагиате, это произошло из-за сообщений о нападениях на Лондонском мосту, опубликованных политиком в Twitter. Об этом сообщает Sky News.

Днем 29 ноября в английской столице произошла серия нападений, пять человек были ранены, двое из них скончались. Полицейские ликвидировали подозреваемого.

По словам популярного блогера The Secret Barrister (тайного юриста), серия из 16 публикаций в Twitter Джонсона была скопирована из текста в его блоге, размещенном днем ранее. В этой серии премьер-министр выступил с критикой законодательства, принятого правительством лейбористов в 2008 году, которое значительно облегчает процедуру условно-досрочного освобождения, что и позволило Усману Хану выйти из тюрьмы.

«Премьер-министр, по сути, скопировал и вставил мой пост из блога в свой тред (серия связанных публикаций в Twitter –ред.) и выдал его за свое собственное объяснение… Он ссылается на тот же документ Объединения за проведение тюремной реформы, на который ссылаюсь и я в своем посте. Он повторяет и мои наблюдения относительно искажения слов Эл Джея Левенсона об участии комиссии о досрочном освобождении», – заявил блогер в своем Twitter. (РИА Новости)