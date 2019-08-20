Джонсон заявил, что Великобритания потеряла статус «страны без кори»

Самоуверенные родители и ложное представление о предполагаемых рисках вакцинации привели к тому, что Великобритания потеряла статус «страны без кори». Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, который распорядился принять экстренные меры по увеличению числа привитых детей, информирует агентство Press Association.

В первом квартале 2019 года в Великобритании был подтвержден 231 случай кори, несмотря на то, что тремя годами ранее данная инфекция в этой стране была полностью ликвидирована. Во время посещения больницы в городе Труро (графство Корнуолл) британский премьер призвал врачей возобновить усилия по обеспечению того, чтобы 95% населения были привиты вакциной, которая дает иммунитет против кори, паротита (свинка) и краснухи (MMR). В настоящее подобную иммунизацию прошли 87,2% детей, что уступает показателю 2014-2015 годов, когда был зафиксирован максимум в 88,6%.

«Я думаю, что существует некоторая самоуверенность со стороны родителей относительно необходимости этой вакцины, но я боюсь того, что люди прислушивались к этой суеверной чепухе в интернете, всем этим антипрививочным аргументам и рассуждениям, что MMR — это плохая идея. Это ошибочно, — сказал британский премьер. — Пожалуйста, сделайте своим детям прививку, потому что это пойдет на пользу не только им, но и, конечно же, всему населению».

«Мы часто думаем, что эти заболевания остались в прошлом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно подтвердила, что корь больше не считается побежденной в Англии. Хотя столбняк и полиомиелит все еще редко встречаются благодаря успеху программы иммунизации детей, но за последние несколько лет мы сталкивались со случаями коклюша и дифтерии у детей школьного возраста», — сказала руководитель отдела иммунизации правительственной медицинской службы Public Health England Мэри Рамзи.

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS England) в связи с появлением кори обратится к участковым терапевтам с призывом предлагать своим пациентам специальные программы, чтобы «догнать» иммунизационный календарь. Британское правительство также примет меры и потребует обновить рекомендации на сайте NHS, которые могут вводить в заблуждение граждан.