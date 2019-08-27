Джонсон заявил, что сделка по Brexit невозможна без исключения пункта о «бэкстопе»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, что заключение соглашения об условиях Brexit невозможно при отсутствии изменений пункта по ирландской границе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с главой ЕК.

«Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября при любых обстоятельствах, и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой. Премьер-министр также ясно дал понять, что до тех пор, пока Соглашение о выходе вновь не будет открыто [для переговоров] и не будет отменен «бэкстоп» (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit — прим. ТАСС), перспективы достижения такого соглашения не будет», — сказал пресс-секретарь британского премьера.(ТАСС)