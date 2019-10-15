Джонсон заверил Макрона, что активно работает над достижением сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел во вторник телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого заверил, что британские переговорщики намерены активно работать над достижением сделки с Евросоюзом по Brexit. Об этом сообщил представитель главы правительства Соединенного Королевства, которого цитирует газета The Guardian.

«Премьер-министр сказал, что в преддверии саммита ЕС (намеченного на 17-18 октября — прим. ТАСС) британские официальные лица продолжат напряженно работать над тем, чтобы добиться сделки», — заявил представитель Джонсона. (ТАСС)

| 2019-10-15T15:52:05+00:00 15 октября 2019, 17:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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