Джонсон заверил Макрона, что активно работает над достижением сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел во вторник телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого заверил, что британские переговорщики намерены активно работать над достижением сделки с Евросоюзом по Brexit. Об этом сообщил представитель главы правительства Соединенного Королевства, которого цитирует газета The Guardian.

«Премьер-министр сказал, что в преддверии саммита ЕС (намеченного на 17-18 октября — прим. ТАСС) британские официальные лица продолжат напряженно работать над тем, чтобы добиться сделки», — заявил представитель Джонсона. (ТАСС)