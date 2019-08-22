Джонсон удовлетворен итогами переговоров с Меркель по поводу Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает обнадеживающими итоги состоявшихся у него в среду переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу об условиях выхода королевства из ЕС. Об этом глава британского правительства заявил в четверг в Париже на пресс-конференции перед переговорами с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Я хочу заключить сделку с ЕС и считаю, что мы можем достигнуть сделки. Я был сильно обнадежен моим вчерашним разговором с нашей общей подругой Ангелой Меркель и знаю, что энергия, изобретательность и практическая работа позволят нам найти путь вперед для всего нашего бизнеса и наших граждан», — отметил Джонсон, подчеркнув при этом, что Великобритания не намерена вновь откладывать Brexit и выйдет из Евросоюза 31 октября «со сделкой или без нее».