Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января. Об этом говорится в распространенном премьерской канцелярией тексте письма, направленного Джонсоном главе Евросовета Дональду Туску.

«Как вам известно, в соответствии с законом о выходе Соединенного Королевства из ЕС от 2019 года (так называемым законом Бенна — прим. ТАСС), который был навязан правительству против его воли, у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Соединенного Королевства на эту отсрочку», — написал Джонсон. При этом он добавил, что отсрочка лишь «наносит ущерб британской демократии и отношениям Лондона с ЕС».

| 2019-10-28T22:32:07+00:00 29 октября 2019, 02:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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