Джонсон снова хочет приостановить работу парламента

Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября.

Тронная речь королевы открывает каждую новую сессию британского парламента, перед этим монарх официально закрывает предыдущую сессию. Тронной речи обычно предшествует перерыв в несколько дней.

«Премьер-министр последовательно давал понять, что хочет изложить свежую повестку правительства в речи королевы. Поэтому он намеревается попросить, чтобы нынешняя сессия парламента была завершена вечером 8 октября, чтобы речь королевы была назначена на понедельник, 14 октября», — говорится в переданном РИА Новости сообщении Даунинг-стрит.

«Эти даты означают, что работа парламента будет приостановлена на максимально краткий период для того, чтобы осуществить необходимую логистическую подготовку для официального открытия парламента, в том числе осуществляемую в палате общин», — говорится в документе.