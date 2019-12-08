Джонсон считает предстоящие выборы в Британии решающим моментом в истории страны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выборы 12 декабря в стране станут судьбоносным моментом. Об этом сообщает Sky News.

Джонсон пояснил, что это будет выбор между движением вперед с консервативным единым правительством, которое осуществит выход Британии из Евросоюза, и «проведением всего следующего года в полном параличе из-за двух референдумов».

В четверг, 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. (gazeta.ru)

| 2019-12-08T15:10:10+00:00 8 декабря 2019, 16:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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