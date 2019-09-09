Джонсон считает, что соглашения с Евросоюзом можно достичь до 18 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции с ирландским коллегой Лео Варадкаром заверил, что соглашения с ЕС можно достичь до 18 октября.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без. 17-18 октября пройдет заседание Европейского совета, который станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до дедлайна Brexit.