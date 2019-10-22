Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

Он заявил, что поговорит с лидерами Евросоюза и скажет им, что выступает против продления Brexit. Ранее Джонсон предупредил, что в случае отклонения его графика он снимет законопроект с рассмотрения вовсе, что угрожает выходом Великобритании из ЕС 31 октября без сделки.