Джонсон принял приглашение Меркель посетить Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в пятницу телефонный разговор с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ в Twitter.

«Темами разговора в первую очередь были выход Великобритании из Европейского союза и углубление двусторонних отношений. Канцлер пригласила премьера в скором времени посетить Берлин, премьер-министр принял приглашение», — говорится в сообщении.

Джонсон, победивший в борьбе за пост главы правящей Консервативной партии, вступил в должность главы британского правительства в среду после того, как подала в отставку Тереза Мэй. Предшествовали этому три безуспешные попытки Мэй заручиться поддержкой Палаты общин в отношении сделки по Brexit.

ТАСС

| 2019-07-26T17:21:35+00:00 26 июля 2019, 20:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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