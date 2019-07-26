Джонсон принял приглашение Меркель посетить Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в пятницу телефонный разговор с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ в Twitter.

«Темами разговора в первую очередь были выход Великобритании из Европейского союза и углубление двусторонних отношений. Канцлер пригласила премьера в скором времени посетить Берлин, премьер-министр принял приглашение», — говорится в сообщении.

Джонсон, победивший в борьбе за пост главы правящей Консервативной партии, вступил в должность главы британского правительства в среду после того, как подала в отставку Тереза Мэй. Предшествовали этому три безуспешные попытки Мэй заручиться поддержкой Палаты общин в отношении сделки по Brexit.

ТАСС