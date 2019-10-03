Джонсон пригрозил выходом из ЕС без сделки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз проявить готовность в достижении сделки по Brexit, заявив, что в ином случае Великобритания готова покинуть ЕС без соглашения вовсе. Об этом он заявил в четверг, представляя в Палате общин британского парламента детали своего нового предложения Брюсселю по Brexit, с которым он выступил накануне, сообщает ТАСС.

«Мы показали огромную гибкость для того, чтобы достичь соглашения. Если наши европейские соседи решат не проявлять соответствующей готовности достичь сделки, тогда мы будем вынуждены покинуть ЕС 31 октября без сделки, и мы готовы сделать это», — сказал Джонсон.