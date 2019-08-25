Джонсон предупредил о сложных переговорах с США по вопросу заключения торговой сделки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсонзаявил, что переговоры с США по вопросу заключения торгового соглашения по итогам Brexit будут сложными.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в воскресенье в ходе рабочего завтрака с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на полях саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице, информирует агентство Press Association.

«Я понимаю, что впереди нас ждут сложные переговоры», — сказал британский премьер, отметив, «у Великобритании есть колоссальная возможность, чтобы проникнуть на американский рынок».

Джонсон также предостерег Трампа от эскалации торговой войны с Китаем. «Мы преимущественно выступаем за торговый мир», — добавил он.