Джонсон предупредил депутатов, что ЕС может отказать в продлении Brexit

Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон должен направить соответствующее письмо в ЕС до 23.00 (01.00 мск воскресенья), однако он с самого начала заявил, что выступает против продления.

«Вполне возможно, что наши друзья в ЕС отвергнут требование парламента о новом продлении или не примут решение быстро. В этих обстоятельствах я надеюсь, что наши коллеги с обеих сторон зала заседаний палаты общин – с выбором между этим соглашением и выходом без соглашения – поддержат новое соглашение», — заявил премьер.

Он не уточнил при этом, собирается ли в соответствии с законом направить официальное письмо ЕС с просьбой о продлении Brexit. Не исключено, что он все же направит такое письмо, параллельно в другом письме выразив свое отрицательное отношение к продлению. Глава Европарламента Дональд Туск только что заявил, что ждет от Джонсона письма с просьбой о продлении.