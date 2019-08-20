Джонсон предложил урегулировать вопрос ирландской границы после Brexit

Великобритания найдет решение проблемы границы на острове Ирландия в ходе переговоров с Евросоюзом по вопросу заключения торгового соглашения. Об этом во вторник заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, информирует агентство Reuters, передает ТАСС.

«Мы считаем, что сейчас есть хорошая возможность для всех, чтобы объединиться, отказаться от этого «бэкстопа»(режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit), а затем в ходе переговоров по соглашению о свободной торговле, к которым мы собираемся приступить после 31 октября, мы будем предлагать все варианты, благодаря которым мы сможем осуществлять беспрепятственную торговлю на североирландской границе», — сказал он.

Глава британского правительства отметил, что ЕС «явно все еще думает, что существует возможность, что парламент [Соединенного Королевства] заблокирует Brexit». «На данный момент абсолютной правдой является то, что наши друзья и партнеры настроены немного негативно, но я думаю, что в действительности мы добьемся успеха. Я думаю, что теперь есть ощущение того, что нужно что-то делать с этим «бэкстопом». Мы не можем провести его через парламент в том виде, в котором он существует», — подчеркнул британский премьер.