Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение

Систему наказания для террористов в Великобритании следует ужесточить, запретив преступникам освобождаться досрочно, заявил премьер-министр Борис Джонсон после посещения в субботу места инцидента на Лондонском мосту.
«В интересах общества сделать так, чтобы осужденные за терроризм и серьезные преступления, связанные с насилием, не могли выйти на свободу досрочно», — сказал он.
По его мнению, нападение с ножом на мосту в пятницу, совершенное человеком, отбывавшим наказание за терроризм и досрочно освободившимся, доказывает, что «существующая система не работает».
| 2019-11-30T19:59:12+00:00 30 ноября 2019, 20:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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