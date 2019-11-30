Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение

Систему наказания для террористов в Великобритании следует ужесточить, запретив преступникам освобождаться досрочно, заявил премьер-министр Борис Джонсон после посещения в субботу места инцидента на Лондонском мосту.
«В интересах общества сделать так, чтобы осужденные за терроризм и серьезные преступления, связанные с насилием, не могли выйти на свободу досрочно», — сказал он.
По его мнению, нападение с ножом на мосту в пятницу, совершенное человеком, отбывавшим наказание за терроризм и досрочно освободившимся, доказывает, что «существующая система не работает».