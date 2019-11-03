Джонсон пообещал не допустить проведения нового референдума о независимости Шотландии

Борис Джонсон заявил, что не допустит проведения нового референдума о независимости Шотландии, пока он занимает пост премьер-министра Великобритании. Об этом глава правительства заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News.

«Нет, я не сделаю этого, я не хочу, чтобы он состоялся», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос ведущей программы, даст ли он добро на проведение подобного плебисцита. «Я не вижу причин, по которым мы должны вернуться к этому вопросу», — добавил премьер-министр.

«У нас был один [референдум] в 2014 году, народу Великобритании, народу Шотландии в 2014 году сказали, что это будет единственное подобное событие в жизни целого поколения», — напомнил Джонсон. «Не думаю, что люди в этой стране считают, что референдумы — отличная вещь для гармонии», — отметил глава правительства.

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен уже не раз заявляла, что до конца года потребует от Лондона наделения Эдинбурга законным правом на проведение референдума о независимости региона. До рождества, отмечаемого в Великобритании 25 декабря, она намерена направить в Лондон запрос в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии от 1998 года. Согласно этому разделу, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.